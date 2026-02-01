Пішов на війну у 18: у Києві просять назвати вулицю на честь бійця "Азову"

Ким був Дмитро Островський

Дмитро народився та все життя прожив на Русанівці. До повномасштабного вторгнення він професійно займався футболом, був вихованцем КДЮСШ "Юніор-Спорт" та грав за команду U-21.

Фото: Дмитро Островський, загиблий боєць "Азову" (facebook.com/natali.kulbachuk)

У 2022 році 18-річний хлопець добровільно та таємно від батьків приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов". За час служби Дмитро отримав шість поранень, але кожного разу повертався на фронт до своїх побратимів.

Молодший сержант і снайпер Островський загинув 6 грудня 2025 року.

Чому хочуть перейменувати вулицю Ентузіастів

Вулиця Ентузіастів на Русанівці отримала свою назву у 1964 році за радянських часів. Автори петиції наголошують, що назва вулиці відображає ідеологічні засади комуністичного строю.

Перейменування на честь молодого воїна має стати символом шани сучасному Герою та кроком до позбавлення від радянської спадщини в назвах київських вулиць, йдеться у тексті петиції.

Як проголосувати

Підтримати петицію можуть усі охочі кияни. Для цього необхідно: