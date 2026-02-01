Пошел на войну в 18: в Киеве просят назвать улицу в честь бойца "Азова"

Кем был Дмитрий Островский

Дмитрий родился и всю жизнь прожил на Русановке. До полномасштабного вторжения он профессионально занимался футболом, был воспитанником КДЮСШ "Юниор-Спорт" и играл за команду U-21.

Фото: Дмитрий Островский, погибший боец "Азова" (facebook.com/natali.kulbachuk)

В 2022 году 18-летний парень добровольно и тайно от родителей присоединился к 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов". За время службы Дмитрий получил шесть ранений, но каждый раз возвращался на фронт к своим собратьям.

Младший сержант и снайпер Островский погиб 6 декабря 2025 года.

Почему хотят переименовать улицу Энтузиастов

Улица Энтузиастов на Русановке получила свое название в 1964 году в советское время. Авторы петиции отмечают, что название улицы отражает идеологические основы коммунистического строя.

Переименование в честь молодого воина должно стать символом уважения современному Герою и шагом к избавлению от советского наследия в названиях киевских улиц, говорится в тексте петиции.

Как проголосовать

Поддержать петицию могут все желающие киевляне. Для этого необходимо: