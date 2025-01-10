ua en ru
Пт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Пішов добровольцем. Десантники підтвердили полон італійського піцайоли і розкрили деталі

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 19:37
UA EN RU
Пішов добровольцем. Десантники підтвердили полон італійського піцайоли і розкрили деталі Фото: десантники підтвердили полон італійського піцайоли (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До українського полону потрапив італійський піцайоло. Він добровільно воював на стороні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Виконуючи бойове завдання, десантники 78 окремого десантно-штурмового полку виявили групу противника. Частина була знищена, частина потрапила в полон.

Серед них був незвичайний полонений - Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який, як виявилось, добровільно пішов на службу до російської армії.

Минуле Ченні

У минулому Ченні працював в одному з ресторанів міста Самара РФ, проте в листопаді 2024 року пішов служити до армії Збройних сил Російської Федерації.

"Йому 51 рік, він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди", - зауважили військові.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що на початку 2025 року у районі Купʼянська до українського полону потрапив громадянин Італії Джанні Ченні.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна