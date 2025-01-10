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Пошел добровольцем. Десантники подтвердили плен итальянского пиццайолы и раскрыли детали

Украина, Пятница 10 января 2025 19:37
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Пошел добровольцем. Десантники подтвердили плен итальянского пиццайолы и раскрыли детали Фото: десантники подтвердили плен итальянского пиццайолы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В украинский плен попал итальянский пиццайоло. Он добровольно воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Выполняя боевую задачу, десантники 78 отдельного десантно-штурмового полка обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен.

Среди них был необычный пленный - Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который, как оказалось, добровольно пошел на службу в российскую армию.

Прошлое Ченни

В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара РФ, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию Вооруженных сил Российской Федерации.

"Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды", - отметили военные.

Напомним, что вчера стало известно, что в начале 2025 года в районе Купянска в украинский плен попал гражданин Италии Джанни Ченни.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.

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