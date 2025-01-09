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До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії, - ЗМІ

Четвер 09 січня 2025 20:35
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До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії, - ЗМІ Фото: до українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На початку 2025 року у районі Купʼянська до українського полону потрапив громадянин Італії Джанні Ченні. Перед тим, як долучитися до російської армії, він працював піцайоло у ресторані в Самарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Today.it.

У розпорядженні видання опинилися документи італійця.

Згідно з виданим Ченні російським військовим квитком, він народився у 1973 році, має дружину та двох дітей.

Призвали до російської армії італійця 13 листопада 2024 року у військовій частині 58198, 1-го бронетанкового полку.

До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії, - ЗМІ

Фото: військовий квиток Ченні (Today.it)

За даними видання, українські війська захопили Ченні в полон 7-8 січня в районі Купʼянська, ймовірно, під час диверсійно-розвідувально операції в тилу противника.

Журналісти знайшли сторінки Ченні у соцмережах, згідно з якими той раніше працював шей-кухарем в ресторані в Неаполі, а в останні роки - в російському місті Самара піцайоло в ресторані італійської кухні.

До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії, - ЗМІ

Фото: італійський піцайоло Джанні Ченні (Today.it)

Почесний консул Італії в Самарі та власник ресторану Джангідо Бреббо підтвердив, що Ченні справді в нього працював десь до початку 2024 року, а потім звільнився і поїхав з міста.

Видання зазначає, що наразі невідомо, чому італієць долучився до російської армії воювати проти України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму.

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