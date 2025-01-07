ЗСУ взяли в полон понад 100 військових РФ із Криму, - представництво президента
В український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу представництва президента України в АР Крим.
"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовця РФ з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, більшість з них, ймовірно, є громадянами України.
Також у представництві президента розповіли, що на війні загинули щонайменше 1657 солдати російської армії з підрозділів, дислокованих в окупованому Криму. 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.
Однак кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.
Обміни полоненими
Нагадаємо, вчора уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що є попередня домовленість з Росією, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними. Пріоритет - повернення тяжкохворих і тяжкопоранених.
Загалом за 2024 рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1358 громадян з полону РФ.
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