"Пішов за чужими ідеями": полонений китаєць розповів, як потрапив до армії РФ

Китайський полонений розповів, як потрапив до російської армії та поділився, що в його взводі було лише кілька китайців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю полоненого китайця Ванга Гуанцзюна під час телемарафону.
"Я так само довіряв людям, які мене оточують, я довіряв Росії. У Китаї росіян більше ніж українців, китайська пропаганда та ЗМІ розглядають відносини з Росією як дружні стосунки", - пояснив Гуанцзюн.
За його словами, через так звану "мрію", він пішов за чужими ідеями, і потрапив до російської армії.
"Я збирався бути лікарем, але коли приїхав до Ростова, я зрозумів, що більше не маю вибору і став не тим ким хотів... Зарплата яку запропонували була вдвічі більша ніж в Китаї. Перша виплата - становить 2 млн рублів, а потім щомісяця до 250 тисяч рублів", - розповів він.
Однак, за словами Гуанцзюна, гроші він так і не отримав.
"Мій рахунок заблокований, ми не знаємо чи зробила це Росія", - розповів він.
Крім того, як повідомив полонений, всього у його дивізії було законтрактовано 120 осіб і серед них лише кілька китайців.
"У нашому взводі було всього 4 китайці. Один з них навчався 8 днів, а інший - місяць", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше цього місяця ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Український президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими китайцями.
Тоді у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "з'ясовують ситуацію" з Україною.
Згодом Зеленський повідомив, що Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
Пізніше полонені китайці виступили перед журналістами, де розповіли про те, як росіяни відправили їх на війну та як потрапили у полон до українців.
Окрім цього один полонений солдат звернувся до уряду Китаю с проханням допомогти його звільнити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.