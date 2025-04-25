"Пошел за чужими идеями": пленный китаец рассказал, как попал в армию РФ

"Я так же доверял людям, которые меня окружают, я доверял России. В Китае русских больше чем украинцев, китайская пропаганда и СМИ рассматривают отношения с Россией как дружеские отношения", - пояснил Гуанцзюн.

По его словам, из-за так называемой "мечты", он пошел за чужими идеями, и попал в российскую армию.

"Я собирался быть врачом, но когда приехал в Ростов, я понял, что больше не имею выбора и стал не тем кем хотел... Зарплата которую предложили была вдвое больше чем в Китае. Первая выплата - составляет 2 млн рублей, а потом ежемесячно до 250 тысяч рублей", - рассказал он.

Однако, по словам Гуанцзюна, деньги он так и не получил.

"Мой счет заблокирован, мы не знаем сделала ли это Россия", - рассказал он.

Кроме того, как сообщил пленный, всего в его дивизии было законтрактовано 120 человек и среди них лишь несколько китайцев.

"В нашем взводе было всего 4 китайца. Один из них учился 8 дней, а другой - месяц", - пояснил он.