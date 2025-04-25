"Пішов за чужими ідеями": полонений китаєць розповів, як потрапив до армії РФ

Китайський полонений розповів, як потрапив до російської армії та поділився, що в його взводі було лише кілька китайців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю полоненого китайця Ванга Гуанцзюна під час телемарафону.

"Я так само довіряв людям, які мене оточують, я довіряв Росії. У Китаї росіян більше ніж українців, китайська пропаганда та ЗМІ розглядають відносини з Росією як дружні стосунки", - пояснив Гуанцзюн.

За його словами, через так звану "мрію", він пішов за чужими ідеями, і потрапив до російської армії.

"Я збирався бути лікарем, але коли приїхав до Ростова, я зрозумів, що більше не маю вибору і став не тим ким хотів... Зарплата яку запропонували була вдвічі більша ніж в Китаї. Перша виплата - становить 2 млн рублів, а потім щомісяця до 250 тисяч рублів", - розповів він.

Однак, за словами Гуанцзюна, гроші він так і не отримав.

"Мій рахунок заблокований, ми не знаємо чи зробила це Росія", - розповів він.

Крім того, як повідомив полонений, всього у його дивізії було законтрактовано 120 осіб і серед них лише кілька китайців.

"У нашому взводі було всього 4 китайці. Один з них навчався 8 днів, а інший - місяць", - пояснив він.