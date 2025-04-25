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"Пошел за чужими идеями": пленный китаец рассказал, как попал в армию РФ

Украина, Пятница 25 апреля 2025 22:19
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"Пошел за чужими идеями": пленный китаец рассказал, как попал в армию РФ Фото: военнопленный Ванг Гуанцзюн (Служба безопасности Украины)
Автор: Карина Левицкая

Китайский пленный рассказал, как попал в российскую армию и поделился, что в его взводе было всего несколько китайцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пленного китайца Ванга Гуанцзюна во время телемарафона.

"Я так же доверял людям, которые меня окружают, я доверял России. В Китае русских больше чем украинцев, китайская пропаганда и СМИ рассматривают отношения с Россией как дружеские отношения", - пояснил Гуанцзюн.

По его словам, из-за так называемой "мечты", он пошел за чужими идеями, и попал в российскую армию.

"Я собирался быть врачом, но когда приехал в Ростов, я понял, что больше не имею выбора и стал не тем кем хотел... Зарплата которую предложили была вдвое больше чем в Китае. Первая выплата - составляет 2 млн рублей, а потом ежемесячно до 250 тысяч рублей", - рассказал он.

Однако, по словам Гуанцзюна, деньги он так и не получил.

"Мой счет заблокирован, мы не знаем сделала ли это Россия", - рассказал он.

Кроме того, как сообщил пленный, всего в его дивизии было законтрактовано 120 человек и среди них лишь несколько китайцев.

"В нашем взводе было всего 4 китайца. Один из них учился 8 дней, а другой - месяц", - пояснил он.

ВСУ взяли в плен граждан Китая

Напомним, ранее в этом месяце ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Украинский президент Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами.

Тогда в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "выясняют ситуацию" с Украиной.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

Позже пленные китайцы выступили перед журналистами, где рассказали о том, как россияне отправили их на войну и как попали в плен к украинцам.

Кроме этого один пленный солдат обратился к правительству Китая с просьбой помочь его освободить.

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