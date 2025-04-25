"Пошел за чужими идеями": пленный китаец рассказал, как попал в армию РФ
Китайский пленный рассказал, как попал в российскую армию и поделился, что в его взводе было всего несколько китайцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пленного китайца Ванга Гуанцзюна во время телемарафона.
"Я так же доверял людям, которые меня окружают, я доверял России. В Китае русских больше чем украинцев, китайская пропаганда и СМИ рассматривают отношения с Россией как дружеские отношения", - пояснил Гуанцзюн.
По его словам, из-за так называемой "мечты", он пошел за чужими идеями, и попал в российскую армию.
"Я собирался быть врачом, но когда приехал в Ростов, я понял, что больше не имею выбора и стал не тем кем хотел... Зарплата которую предложили была вдвое больше чем в Китае. Первая выплата - составляет 2 млн рублей, а потом ежемесячно до 250 тысяч рублей", - рассказал он.
Однако, по словам Гуанцзюна, деньги он так и не получил.
"Мой счет заблокирован, мы не знаем сделала ли это Россия", - рассказал он.
Кроме того, как сообщил пленный, всего в его дивизии было законтрактовано 120 человек и среди них лишь несколько китайцев.
"В нашем взводе было всего 4 китайца. Один из них учился 8 дней, а другой - месяц", - пояснил он.
ВСУ взяли в плен граждан Китая
Напомним, ранее в этом месяце ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Украинский президент Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами.
Тогда в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "выясняют ситуацию" с Украиной.
Впоследствии Зеленский сообщил, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
Позже пленные китайцы выступили перед журналистами, где рассказали о том, как россияне отправили их на войну и как попали в плен к украинцам.
Кроме этого один пленный солдат обратился к правительству Китая с просьбой помочь его освободить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.