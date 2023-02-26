Пішов 45 тиждень. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання

У Білорусі знову продовжили військові навчання на тиждень щонайменше до 6 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що 25-26 лютого були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані Збройні сили РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Леснівський".
Судячи з графіку проведення навчань на білоруських полігонах, вони триватимуть щонайменше до:
"Гаюн" зазначає, що загальна кількість продовжень навчань вже склала 44 тижні. Повідомляється, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".
Крім того, держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що у разі оголошення воєнного стану для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.
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