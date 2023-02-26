Пошла 45 неделя. В Беларуси в очередной раз продлили военные учения

Сообщается, что 25-26 февраля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы Вооруженные сил РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

Судя по графику проведения учений на беларусских полигонах, они будут длиться минимум до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.03;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 04.03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 05.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 06.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 05.03.

"Гаюн" отметичает, что общее число продлений учений уже составило 44 недели. Сообщается, что беларусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления военного положения для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.

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