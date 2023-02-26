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Пішов 45 тиждень. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання

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Білорусь, Неділя 26 лютого 2023 10:03
Пішов 45 тиждень. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання Фото: у Білорусі в черговий раз продовжили військові навчання (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі знову продовжили військові навчання на тиждень щонайменше до 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 25-26 лютого були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані Збройні сили РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Леснівський".

Судячи з графіку проведення навчань на білоруських полігонах, вони триватимуть щонайменше до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.03;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.03;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.03;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 05.03;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 03.03;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 06.03;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 05.03;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.03.

"Гаюн" зазначає, що загальна кількість продовжень навчань вже склала 44 тижні. Повідомляється, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

Крім того, держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що у разі оголошення воєнного стану для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.

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