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Пошла 45 неделя. В Беларуси в очередной раз продлили военные учения

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Беларусь, Воскресенье 26 февраля 2023 10:03
Пошла 45 неделя. В Беларуси в очередной раз продлили военные учения Фото: в Беларуси в очередной раз продлили военные учения (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси снова продлили военные учения на неделю как минимум до 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 25-26 февраля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы Вооруженные сил РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

Судя по графику проведения учений на беларусских полигонах, они будут длиться минимум до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.03;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.03;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 04.03;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 05.03;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.03;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 06.03;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.03;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 05.03.

"Гаюн" отметичает, что общее число продлений учений уже составило 44 недели. Сообщается, что беларусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления военного положения для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.

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