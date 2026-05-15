Україна цьогоріч може отримати понад 50 млрд доларів, але є умова, - Пишний

За базовим сценарієм Пишного, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 млрд доларів США. До нього входять кошти за програмами ЄС Ukraine Support Loan, механізмом ERA Loans, Ukraine Facility та підтримка МВФ.

Голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах цих програм.

"Наш базовий сценарій передбачає їхнє виконання. Я бачу, що в колег з уряду є розуміння важливості цього, бо йдеться про ресурс для підтримки обороноздатності та покриття соціальних зобов’язань "- заявив Андрій Пишний.

Також голова НБУ повідомив що очікує, що кошти за програмою Ukraine Support Loan можуть надійти вже найближчими тижнями.

У НБУ підкреслюють, що обсяг у 53 млрд доларів є достатнім для покриття бюджетного дефіциту навіть у разі його розширення, однак фінансова стабільність напряму залежить від виконання умов міжнародних партнерів.