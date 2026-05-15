Україна цьогоріч може отримати понад 50 млрд доларів, але є умова, - Пишний

22:00 15.05.2026 Пт
Від чого залежить, чи отримає Україна всі гроші?
Валерія Абабіна
Україна цьогоріч може отримати понад 50 млрд доларів, але є умова, - Пишний
Україна у 2026 році може розраховувати на близько 53 млрд доларів зовнішнього фінансування. Однак доступ до цих коштів залежатиме від виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Андрія Пишного в для ZN.UA.

За базовим сценарієм Пишного, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 млрд доларів США. До нього входять кошти за програмами ЄС Ukraine Support Loan, механізмом ERA Loans, Ukraine Facility та підтримка МВФ.

Голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах цих програм.

"Наш базовий сценарій передбачає їхнє виконання. Я бачу, що в колег з уряду є розуміння важливості цього, бо йдеться про ресурс для підтримки обороноздатності та покриття соціальних зобов’язань "- заявив Андрій Пишний.

Також голова НБУ повідомив що очікує, що кошти за програмою Ukraine Support Loan можуть надійти вже найближчими тижнями.

У НБУ підкреслюють, що обсяг у 53 млрд доларів є достатнім для покриття бюджетного дефіциту навіть у разі його розширення, однак фінансова стабільність напряму залежить від виконання умов міжнародних партнерів.

Раніше ми вже повідомляли, що Рада ЄС схвалила кредит на 90 млрд євро в межах підтримки України, з яких у 2026 році передбачено 45 млрд євро.

Перший транш із кредитного пакета на 90 мільярдів євро ЄС може направити Україні вже наступного тижня.

Також РБК-Україна повідомляло, що подальше отримання фінансування залежить від виконання вимог партнерів, які традиційно включають заходи з розширення податкової бази, детінізації економіки та підвищення бюджетної стійкості.

Крім того, у МВФ повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибуде місія фонду для оцінки виконання економічних реформ у межах кредитної програми на 8,1 млрд доларів. У фокусі перевірки будуть податкова політика, мобілізація внутрішніх ресурсів та прогрес у виконанні зобов’язань, пов’язаних із міжнародною фінансовою підтримкою України.

