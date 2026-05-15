Украина в этом году может получить более 50 млрд долларов, но есть условие, - Пышный

22:00 15.05.2026 Пт
2 мин
От чего зависит, получит ли Украина все деньги?
Валерия Абабина
Украина в этом году может получить более 50 млрд долларов, но есть условие, - Пышный Фото: Когда Украина может получить 53 млрд долларов (facebook.com NationalBankOfUkraine)
Украина в 2026 году может рассчитывать на около 53 млрд долларов внешнего финансирования. Однако доступ к этим средствам будет зависеть от выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного в для ZN.UA.

По базовому сценарию Пышного, совокупный объем внешнего финансирования в госбюджет в этом году должен составить около 53 млрд долларов США. В него входят средства по программам ЕС Ukraine Support Loan, механизмом ERA Loans, Ukraine Facility и поддержка МВФ.

Глава Нацбанка отмечает, что ключевым условием является выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках этих программ.

"Наш базовый сценарий предусматривает их выполнение. Я вижу, что у коллег из правительства есть понимание важности этого, потому что речь идет о ресурсе для поддержания обороноспособности и покрытия социальных обязательств", - заявил Андрей Пышный.

Также глава НБУ сообщил, что ожидает, что средства по программе Ukraine Support Loan могут поступить уже в ближайшие недели.

В НБУ подчеркивают, что объем в 53 млрд долларов является достаточным для покрытия бюджетного дефицита даже в случае его расширения, однако финансовая стабильность напрямую зависит от выполнения условий международных партнеров.

Ранее мы уже сообщали, что Совет ЕС одобрил кредит на 90 млрд евро в рамках поддержки Украины, из которых в 2026 году предусмотрено 45 млрд евро.

Первый транш из кредитного пакета на 90 миллиардов евро ЕС может направить Украине уже на следующей неделе.

Также РБК-Украина сообщало, что дальнейшее получение финансирования зависит от выполнения требований партнеров, которые традиционно включают меры по расширению налоговой базы, детенизации экономики и повышения бюджетной устойчивости.

Кроме того, в МВФ сообщили, что в ближайшие недели в Украину прибудет миссия фонда для оценки выполнения экономических реформ в рамках кредитной программы на 8,1 млрд долларов. В фокусе проверки будут налоговая политика, мобилизация внутренних ресурсов и прогресс в выполнении обязательств, связанных с международной финансовой поддержкой Украины.

