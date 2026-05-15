Украина в этом году может получить более 50 млрд долларов, но есть условие, - Пышный

Украина в 2026 году может рассчитывать на около 53 млрд долларов внешнего финансирования. Однако доступ к этим средствам будет зависеть от выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного в для ZN.UA.

По базовому сценарию Пышного, совокупный объем внешнего финансирования в госбюджет в этом году должен составить около 53 млрд долларов США. В него входят средства по программам ЕС Ukraine Support Loan, механизмом ERA Loans, Ukraine Facility и поддержка МВФ.

Глава Нацбанка отмечает, что ключевым условием является выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках этих программ.

"Наш базовый сценарий предусматривает их выполнение. Я вижу, что у коллег из правительства есть понимание важности этого, потому что речь идет о ресурсе для поддержания обороноспособности и покрытия социальных обязательств", - заявил Андрей Пышный.

Также глава НБУ сообщил, что ожидает, что средства по программе Ukraine Support Loan могут поступить уже в ближайшие недели.

В НБУ подчеркивают, что объем в 53 млрд долларов является достаточным для покрытия бюджетного дефицита даже в случае его расширения, однако финансовая стабильность напрямую зависит от выполнения условий международных партнеров.