Пишний пояснив, що НБУ планує робити з монетами 50 копійок

Національний банк України оголосив про плани вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Натомість монети номіналом 50 копійок зберігають свою роль.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням його публікацію у Facebook.

"Одна з новин НБУ сьогодні про те, що ми розглядаємо можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Вони дійсно вже не відіграють істотну роль у готівкових розрахунках, тому виносимо це питання на обговорення", - зазначив Пишний.

50 копійок залишаться в обігу

За словами очільника НБУ, монети номіналом 50 копійок наразі мають стабільний попит.

"Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша - попит на них стабільний, особливо з боку сфери торгівлі. Плануємо карбувати надалі та поповнювати обіг", - наголосив він.

Повернення до "шагу" замість "копійки"

НБУ не відмовляється від ініціативи змінити назву розмінної монети. "Одразу ж відповім й на інше питання… Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг". Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу", - заявив Пишний.

За його словами, мова йде не лише про назву монети, а й про відхід від колоніальних традицій.

"Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів. Це остаточне відмежування від москви, мінська, тирасполя, де "ходить" копійка", - пояснив очільник НБУ.

Законодавчі зміни і культурна трансформація

Пишний зазначив, що в законодавстві України досі залишається поняття "копійки".

"Адже на законодавчому рівні в незалежній Україні саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву", - підкреслив він.

Заміна назви на "шаг" має на меті завершити грошову реформу, розпочату ще у 1996 році.

"Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність та по суті завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році", - заявив голова НБУ.

Деколонізація через мову в економіці

За словами Пишного, зміни у законах означатимуть більше, ніж просто зміну назви монети.

"Зміни у законах - не просто закріплять назву конкретних розмінних монет, які сьогодні перебувають в обігу. Йдеться про зміну всього культурного контексту: про нові написи в магазинах, аптеках, закладах харчування, транспорті, фінансових документах, банківських додатках тощо", - зазначив він.

"Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші. Реальна і дієва мовна деколонізація у фінансовій сфері", - підсумував Пишний.