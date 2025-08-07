ua en ru
Пишний назвав "червоні лінії" для криптовалюти: не може бути платіжним засобом

Четвер 07 серпня 2025 10:01
UA EN RU
Пишний назвав "червоні лінії" для криптовалюти: не може бути платіжним засобом Фото: Пишний назвав "червоні лінії" для криптовалюти (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Ірина Глухова

Нацбанк наполягає, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом і не мають використовуватися для обходу валютних обмежень, запроваджених в Україні під час війни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Коментуючи можливу легалізацію криптоактивів в Україні, керівник центробанку зазначив кілька "червоних ліній", які для НБУ у цьому питанні є принциповими.

"Легалізація не повинна підважити спроможність Національного банку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності. "Червоною лінією" для нас буде наступне - тільки гривня є законним платіжним засобом на території України", - переконаний Пишний.

Легалізація віртуальних активів, на його думку, також не повинна підривати ефективність в питанні забезпечення фінансового моніторингу, у законодавство в цій сфері мають бути імплементовані норми міжнародних стандартів FATF та відповідних європейських регуляцій.

"З огляду на європейську інтеграцію ми повинні рухатися в чіткому фарватері, який визначений європейською директивою MICA та відповідними Регламентами Європейського Союзу.

Водночас ця директива набула чинності лише в січні 2025 року і вона дає доволі широке поле для дискреції і національного регулювання", - пояснив він.

В ідеалі, вважає Пишний, легалізація віртуальних активів має дозволити детінізувати ринок, що також позитивно вплине на оцінку нашого фінансового сектору зі сторони західних партнерів.

"А це означає, що, можливо, нам потрібно провести більш широку дискусію - що саме буде спонукати вивести з тіні ті віртуальні активи, які вже сьогодні є і якими володіють", - відзначив він.

Попередження НБУ

Нагадаємо, раніше НБУ виявив, що сервіс BitCapital незаконно видавав українцям кошти у кредит. Ця послуга маскувалася в договорах як надання позик у криптоактивах.

Зауважимо, що у жовтні минулого року голова НБУ Андрій Пишний наголошував, що єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

У НБУ і раніше заявляли, що не вважають криптовалюту платіжним засобом.

Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".

Андрій Пишний Національний банк України Біткоін
