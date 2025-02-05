НБУ виявив криптовалютну фірму, що незаконно видавала гривневі кредити під великі відсотки

Національний банк України виявив, що сервіс BitCapital незаконно видавав українцям кошти у кредит. Ця послуга маскується в договорах як надання позик у криптоактивах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Поглиблений аналіз показав, що сервіс BitCapital, формально надаючи позики в USDT, фактично видавав кредити в національній валюті України - гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми", - йдеться в повідомленні.

НБУ отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу BitCapital.

У зверненнях до НБУ споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість.

"Варто нагадати, що Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про платіжні послуги" та "Про валюту і валютні операції" чітко визначають, що єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня, а законодавство про віртуальні активи наразі розробляється", - заявили в НБУ.

Перевірка НБУ виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

Національний банк України попереджає усіх громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, особливо тими, що працюють з віртуальними активами.

Tether (USDT) - це криптовалюта, що відноситься до так званих "стейбл коінів", токенів вартість яких прив'язана до фіатної валюти, у цьому випадку до доларів.