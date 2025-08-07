Пышный назвал "красные линии" для криптовалюты: не может быть платежным средством

Нацбанк настаивает, что виртуальные активы не могут быть платежным средством и не должны использоваться для обхода валютных ограничений, введенных в Украине во время войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Комментируя возможную легализацию криптоактивов в Украине, руководитель центробанка отметил несколько "красных линий", которые для НБУ в этом вопросе являются принципиальными.

"Легализация не должна подорвать способность Национального банка быть эффективным в реализации мандата по ценовой стабильности. "Красной линией" для нас будет следующее - только гривна является законным платежным средством на территории Украины", - убежден Пышный.

Легализация виртуальных активов, по его мнению, также не должна подрывать эффективность в вопросе обеспечения финансового мониторинга, в законодательство в этой сфере должны быть имплементированы нормы международных стандартов FATF и соответствующих европейских регуляций.

"Учитывая европейскую интеграцию, мы должны двигаться в четком фарватере, который определен европейской директивой MICA и соответствующими Регламентами Европейского Союза.

В то же время эта директива вступила в силу только в январе 2025 года и она дает довольно широкое поле для дискреции и национального регулирования", - пояснил он.

В идеале, считает Пышный, легализация виртуальных активов должна позволить детенизировать рынок, что также положительно повлияет на оценку нашего финансового сектора со стороны западных партнеров.

"А это означает, что, возможно, нам нужно провести более широкую дискуссию - что именно будет побуждать вывести из тени те виртуальные активы, которые уже сегодня есть и которыми владеют", - отметил он.