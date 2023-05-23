Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту: поради від НБУ
В Україні наразі існує декілька можливих шляхів інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Криптовалюта є ризикованим інструментом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.
"Універсальний рецепт - це диверсифікувати свої заощадження. Він працює в усі часи абсолютно, і зараз він також працює, оскільки економіка потроху відновлюється, люди також переналаштовуються, і хочуть приймати рішення вже базуючись на якихось економічних розрахунках", - сказала вона.
За її словами, спрацювали заходи НБУ щодо стимулювання банків підвищувати ставки за депозитами, а Мінфін підняв ставки за державними облігаціями.
"Тому вже є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна - у військові облігації чи просто в ОВДП. Є можливість навіть, для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в рамках 100 тисяч гривень на місяць і розмістити на депозит", - заявила Рожкова.
Криптовалюта
Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, "і це те, що слід пам’ятати громадянам".
"До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики", - сказала вона.
Перший заступник голови НБУ зазначила, криптовалюта - "це не засіб платежу, це не гроші, це інший активи, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні".
Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ставки за депозитами в банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції та навіть перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%. Натомість середня ставка за депозитами в банках складає 11,3%.
Нагадаємо, на ринку криптовалют останнім часом відбулося декілька гучних банкрутств, коли інвестори втратили мільярди доларів.
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