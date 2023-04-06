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Для пілотів з України програма навчання на F-16 може бути значно скорочена, - генерал

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 12:41
Для пілотів з України програма навчання на F-16 може бути значно скорочена, - генерал Фото: начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може бути значно скорочена у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала Сергія Голубцова під час телемарафону.

"Два пілоти пройшли успішно тестування в США. Оцінка надана дуже висока. І в кінці звіту (за підсумками тестування, - ред.) є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скорочена. Я не буду називати терміни… Але значно скорочена в порівнянні з стандартними програмами підготовки пілотів", - розповів він.

За словами Голубцова, загальна процедура передачі літаків F-16 також може бути скорочена, але вона не може бути менша, ніж терміни підготовки персоналу та інфраструктури для їх експлуатації.

Як повідомлялось, група українських пілотів перебувала у Сполучених Штатах з метою оцінки навчання на F-16.

Нагадаємо, раніше Голубцов повідомляв, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі менше, ніж за пів року.

До цього заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль повідомляв, що строки поставок та терміни навчання пілотів на таких винищувачах є однаковими - вони займуть близько 18 місяців.

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