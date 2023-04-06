Для пилотов из Украины программа обучения на F-16 может быть значительно сокращена, - генерал

Программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может значительно сократиться по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова во время телемарафона .

"Два пилота прошли успешно тестирование в США. Оценка предоставлена очень высока. И в конце отчета (по итогам тестирования, - ред.) есть такой короткий срок, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена. Я не буду называть сроки… Но значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – рассказал он.

По словам Голубцова, общая процедура передачи самолетов F-16 также может быть сокращена, но она не может быть меньше, чем сроки подготовки персонала и инфраструктуры для их эксплуатации.

Как сообщалось, группа украинских пилотов находилась в Соединенных Штатах для оценки обучения на F-16.

Напомним, ранее Голубцов сообщал, что украинские пилоты могут овладеть западными истребителями менее чем за полгода.

До этого замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль сообщал, что сроки поставок и сроки обучения пилотов на таких истребителях являются одинаковыми - они займут около 18 месяцев.