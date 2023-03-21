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Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал

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Київ, Вівторок 21 березня 2023 15:31
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал Фото: начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі менше, ніж за пів року. При цьому українські війська потребують сучасної авіації з характеристиками як у F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала Сергія Голубцова.

"Нещодавно два українські льотчики проходили тестування в Сполучених Штатах, щоб наші союзники могли розуміти, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16. І маємо гарні новини - термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців", - сказав він.

Бригадний генерал додав, що Україна потребує багатоцільових сучасних літаків, які здатні виконувати більший спектр завдань, аніж стара радянська техніка. Проте ще не визначено, який тип літака може отримати Україна.

"Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики. Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики як, скажімо, у F-16", - заявив Голубцов.

За його словами, Україна має можливості для зберігання авіації. Зокрема, Збройні сили вже отримали західні системи протиповітряної оборони, зокрема і для захисту аеродромної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах пояснили, що винищувачі F-16 можуть стати складовою української системи ППО і виконувати функції не лише на фронті, але й захистити від ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Детальніше про те, які літаки може отримати України та як МіГ-29 допоможуть ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

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Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
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