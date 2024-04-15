Пільгову ціну на газ для виробників тепла продовжили до осені

Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

бюджетним установам - 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" продає газ за ціною 7 420 гривень за 1000 куб. метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.