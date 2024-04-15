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Льготную цену на газ для производителей тепла продлили до осени

Фото: Цены на газ для производителей тепла будут льготными до 31 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа от 19 июля 2022 г. №812. Льготные цены на газ продлили с 15 апреля до 31 августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 апреля 2024 г. № 407.

Согласно постановлению, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:

  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязательств) на НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" продает газ по цене 7420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

 

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

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Цена на газНафтогаз Украины