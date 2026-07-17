Пільги при вступі до магістратури 2026: хто має право та які умови діють

Головне:
- Пільговики можуть вступати до магістратури за спрощеними правилами.
- Для окремих категорій замість ЄВІ та ЄФВВ передбачені співбесіда і фаховий іспит.
- Частину вступників після зарахування на контракт можуть перевести на бюджет.
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Окремі гарантії діють для мешканців ТОТ, територій бойових дій, ветеранів, військових та інших пільгових категорій.
Які спеціальні умови діють у 2026 році
Відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2026 році, вступники можуть претендувати на:
- рекомендацію до зарахування;
- вступ за співбесідою та фаховим іспитом замість ЄВІ та ЄФВВ;
- переведення з контрактної форми навчання на бюджет.
Хто може отримати рекомендацію до зарахування
Таке право мають вступники, які:
- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій;
- залишаються там або виїхали після 1 жовтня року, що передує вступу;
- у 2026 році здобули ступінь бакалавра;
- вступають до магістратури в тому самому університеті за спеціальностями, які входять до переліку тих, що мають особливу державну підтримку;
- навчаються за тим самим джерелом фінансування.
Якщо заклад освіти не здійснює підготовку магістрів за відповідною спеціальністю, документи можна подати до будь-якого переміщеного університету або до закладів вищої освіти Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської чи Чернігівської областей.
Хто може вступати без ЄВІ та ЄФВВ
Окремі категорії вступників можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту замість ЄВІ та ЄФВВ.
Таке право мають:
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- учасники бойових дій, зокрема військовослужбовці (крім строковиків);
- особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти за медичними показаннями;
- вступники, яким відмовили в реєстрації на ЄВІ чи ЄФВВ через неможливість створити спеціальні умови;
- військовослужбовці, поліцейські, рятувальники та працівники Державної кримінально-виконавчої служби, які вступають на контракт до військових вишів та закладів зі специфічними умовами навчання (крім спеціальностей "Право" та "Міжнародне право");
- особи, які вже мають диплом магістра та вступають на контракт за іншою спеціальністю (крім "Права" та "Міжнародного права").
Водночас вступники-пільговики, які складали ЄВІ або ЄФВВ, але не подолали поріг "склав/не склав", можуть скористатися співбесідою лише під час вступу на контракт.
Хто може перейти з контракту на бюджет
Після зарахування на контракт окремі категорії студентів можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця.
Право на обов'язкове переведення мають:
- діти загиблих (померлих) захисників України;
- діти осіб, які загинули в полоні або були позбавлені особистої свободи через російську агресію;
- особи, один із батьків яких загинув під час Революції Гідності;
- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули або померли внаслідок поранень;
- особи, один із батьків яких загинув або зник безвісти під час проходження військової служби;
- особи, один із батьків яких був поліцейським і загинув або зник безвісти під час виконання службових обов'язків.
На переведення за наявності вільних бюджетних місць можуть претендувати:
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю І та ІІ груп, якщо навчання не протипоказане за станом здоров'я;
- діти (до 23 років включно) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, а також осіб, зниклих безвісти або позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ;
- вступники, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, які залишаються там або переселилися після 1 жовтня року, що передує вступу.