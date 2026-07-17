Льготы при поступлении в магистратуру 2026: кто имеет право и какие условия действуют

Главное: Льготники могут поступать в магистратуру по упрощенным правилам.

Для отдельных категорий вместо ЕВИ и ЕПВИ предусмотрены собеседование и профессиональный экзамен.

Часть поступающих после зачисления на контракт могут быть переведены в бюджет.

Отдельные гарантии действуют для жителей ТОТ, территорий боевых действий, ветеранов, военных и других льготных категорий.

Какие специальные условия действуют в 2026 году

Согласно Порядку приема в заведения высшего образования в 2026 году, поступающие могут претендовать на:

рекомендацию к зачислению;

вступление по собеседованию и профессиональному экзамену вместо ЕВИ и ЕПВИ;

перевод с контрактной формы обучения в бюджет.

Кто может получить рекомендацию к зачислению

Такое право имеют поступающие, которые:

зарегистрированы на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий;

остаются там или уехали после 1 октября года, предшествующего вступлению;

в 2026 году получили степень бакалавра;

поступают в магистратуру в том же университете по специальностям, которые входят в перечень имеющих особую государственную поддержку;

учатся по тому же источнику финансирования.

Если учебное заведение не осуществляет подготовку магистров по соответствующей специальности, документы можно подать в любой перемещенный университет или в высшие образования Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской или Черниговской областей.

Кто может поступать без ЕВИ и ЕПВИ

Отдельные категории поступающих могут участвовать в конкурсном отборе по результатам собеседования по иностранному языку и профессиональному экзамену вместо ЕВИ и ЕПВИ.

Такое право имеют:

пострадавшие участники Революции Достоинства;

участники боевых действий, в том числе военнослужащие (кроме срочников);

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение по медицинским показаниям;

поступающие, которым отказали в регистрации на ЕВИ или ЕПВИ из-за невозможности создать специальные условия;

военнослужащие, полицейские, спасатели и работники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые вступают на контракт в военные вузы и заведения со специфическими условиями обучения (кроме специальностей "Право" и "Международное право");

лица, уже имеющие диплом магистра и вступающие на контракт по другой специальности (кроме "Права" и "Международного права").

В то же время поступающие-льготники, составлявшие ЕВИ или ЕПВИ, но не преодолевшие порог "сдал/не сдал", могут воспользоваться собеседованием только при поступлении на контракт.

Кто может перейти из контракта на бюджет

После зачисления на контракт, отдельные категории студентов могут быть переведены на вакантные бюджетные места.

Право на обязательный перевод имеют:

дети погибших (умерших) защитников Украины;

дети лиц, погибших в плену или лишенных личной свободы из-за российской агрессии;

лица, один из родителей которых погиб во время Революции Достоинства;

дети участников боевых действий на территории других государств, погибших или умерших в результате ранений;

лица, один из родителей которых погиб или пропал без вести во время прохождения военной службы;

лица, один из родителей которых был полицейским и погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

На перевод при наличии свободных бюджетных мест могут претендовать: