Пільги для ВПО: яку допомогу можуть отримати діти-переселенці у 2024 році

Держава пропонує дітям з категорії внутрішньо переміщених осіб соціальну підтримку. Йдеться як про фінансову допомогу, так і про пільги.

Яку допомогу можуть отримати діти-переселенці у 2024 році - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні різко збільшилася кількість переселенців, зокрема і дітей.

Держава забезпечила деякі пільги для дітей з категорії ВПО. Допомога надається не лише маленьким українцям, а також школярам та студентам.

Фінансова допомога

Сім'ї-переселенці з дітьми можуть отримати виплати держави. На кожного дорослого щомісяця виплачується 2 тисячі гривень, а на дітей - 3 тисячі гривень.

Попри те, що з березня 2024 року уряд дещо змінив правила нарахування фінансової допомоги ВПО, малозабезпечені та найбільш вразливі категорії переселенців можуть і надалі отримувати виплати. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Навчання

Держава надає підтримку дітям і студентам, які є внутрішньо переміщеними особам. Зокрема, діти, які були вимушені покинути домівку через загарбницьку війну, мають право на першочергове зарахування до дитячих садочків та шкіл.

Крім того, діти-переселенці можуть безкоштовно харчуватися у дитсадках та школах. Для отримання детальної інформації про наявні пільги батькам варто звернутися до адміністрації навчального закладу.

Також в Україні діє державна підтримка у вигляді повної оплати за навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. Кошти надаються з загального державного фонду або місцевих бюджетів у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

Студенти-переселенці вказаних навчальних закладів мають право на соціальну стипендію, безкоштовне харчування, пільгове або безкоштовне проживання у гуртожитках.

Оздоровлення

Відповідно до законодавства, діти-переселенці в Україні можуть поїхати на безкоштовний відпочинок та оздоровлення.

В Міністерстві соціальної політики радять дізнатися більше про можливості оздоровлення дітей у представників органів місцевого самоврядування, профспілок або благодійних організацій за місцем проживання.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба Міністерства соціальної політики, сайт Національної соціальної сервісної служби України, Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".