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Виплати ВПО: який розмір допомоги для переселенців у 2024 році

Україна, Вівторок 16 квітня 2024 18:00
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Виплати ВПО: який розмір допомоги для переселенців у 2024 році Фото: переселенці в Україні можуть отримувати 2 тисячі гривень щомісяця (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішньому переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу. Проте не всім переселенцям передбачені виплати.

Хто з переселенців може розраховувати на допомогу та який розмір виплат - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заяви першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року, постанову Кабміну №94 від 26 січня 2024 року.

Зміст

Скільки переселенців в Україні

Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації. У 2022 році кількість переселенців різко зросла.

Станом на початок 2024 року в Україні зареєстровано 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб. За даними Мінсоцполітики, допомогу з бюджету отримують 2,6 млн переселенців. Але в уряді прогнозують, що виплати отримуватимуть 1,5 млн осіб.

До липня 2023 року ці виплати призначали безстроково. Проте з березня 2024 року правила змінилися.

Який розмір виплат

Внутрішньо переміщені особи в Україні від початку повномасштабної війни отримують щомісячну допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень. Йдеться про дорослих.

Також 3 тисячі гривень виплачують на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Головна умова для отримання виплат

Зараз головним орієнтиром для призначення виплат є матеріальна спроможність ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.

​З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично продовжили на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

  • пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;
  • людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9444 гривень на людину та у разі, коли у складі сім'ї є особа, що не працює, а також:

  • родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;
  • родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;
  • малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);
  • вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Такі категорії повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.

Нагадаємо, в Україні при нарахуванні виплат переселенцям будуть враховувати документи про склад сім'ї.

Також РБК-Україна повідомляло, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

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Міністерство соціальної політики Внутрішньо переміщені особи Виплати
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