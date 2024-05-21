Безкоштовне навчання для ВПО: що пропонує держава та які є програми для жінок

Внутрішньо переміщені особи можуть пройти безкоштовне навчання, яке профінансує держава. Проте є конкретні умови та вимоги для отримання спеціального ваучера на безкоштовне навчання.

Детальніше про програми для переселенців та які є можливості для жінок-переселенців - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: урядовий портал, пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сайт Державної служби зайнятості.

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В Україні від початку повномасштабної війни різко побільшало внутрішньо переміщених осіб. Станом на початку 2024 року в Україні офіційно було зареєстровано 4,9 млн переселенців, проте ця цифра може бути більшою.

Така кількість ВПО, які були вимушені покинути домівку через бойові дії, обстріли чи окупацію, своєю чергою призвела до збільшення кількості безробітних. Тому уряд запустив програму безкоштовного професійного навчання для переселенців та інших категорій громадян.

Що таке ваучери на навчання

Внутрішні переселенці можуть отримати ваучер на навчання в Україні. Ваучер - це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей.

Ваучери надають і переселенцям. Важливо зазначити, що ваучери видають не на навчання у ВНЗ, а у закладах професійної освіти.

За даними уряду, протягом минулого року було видано майже 18 тисяч ваучерів на безкоштовне навчання, майже 4 тисячі з них отримали переселенці.

Безкоштовне навчання для ВПО: головні умови

Навчання за ваучерами надають лише один раз. Переселенці можуть обрати одну зі 124 доступних спеціальностей. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі це 30 280 гривень). Якщо сума більша, то кандидат або роботодавець повинні доплатити різницю.

Додамо, що на безкоштовне навчання, крім переселенців працездатного віку, можуть розраховувати люди віком старше 45 років, ветерани, учасники бойових дій, звільнені з полону чи українці, які були поранені внаслідок війни.

Також важливо, щоб претенденти мали професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту та не були зареєстрованими у службі зайнятості як безробітні.

Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Після того, як нададуть ваучер, потрібно протягом 90 днів укласти договір з закладом освіти.

Програма для жінок

Жінки-переселенці в Україні також можуть пройти безкоштовне навчання, ставши учасницями програми "Зміст". Ініціатива була створена за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні та завдяки фінансуванню Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Проєкт працює у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Учасницями програми можуть стати жінки з категорії ВПО віком від 21 року, чоловіки яких воюють та/або які втратили когось з рідних через війну.

Жінки можуть обрати одну та декілька категорій для навчання, зокрема:

управління проєктами;

фінанси і бухгалтерський облік;

лідерство;

продажі;

основи цифрової та інформаційної гігієни;

комунікації.

Щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету за посиланням.