Льготы для ВПЛ: какую помощь могут получить дети-переселенцы в 2024 году

Государство предлагает детям из категории внутренне перемещенных лиц социальную поддержку. Речь идет как о финансовой помощи, так и о льготах.

Какую помощь могут получить дети-переселенцы в 2024 году - в материале РБК-Украина ниже.

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С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украине резко увеличилось количество переселенцев, в том числе и детей.

Государство обеспечило некоторые льготы для детей из категории ВПЛ. Помощь оказывается не только маленьким украинцам, а также школьникам и студентам.

Финансовая помощь

Семьи-переселенцы с детьми могут получить выплаты государства. На каждого взрослого ежемесячно выплачивается 2 тысячи гривен, а на детей - 3 тысячи гривен.

Несмотря на то, что с марта 2024 года правительство несколько изменило правила начисления финансовой помощи для ВПЛ, малообеспеченные и наиболее уязвимые категории переселенцев могут и дальше получать выплаты. Подробнее об этом - в нашем материале.

Обучение

Государство оказывает поддержку детям и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами. В частности, дети, которые были вынужденные покинуть дома из-за захватнической войны, имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы.

Кроме того, дети-переселенцы могут бесплатно питаться в детских садах и школах. Для получения подробной информации об имеющихся льготах родителям следует обратиться в администрацию учебного заведения.

Также в Украине действует государственная поддержка в виде полной оплаты за обучение для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования. Денежные средства предоставляются из общего государственного фонда или местных бюджетов в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа.

Студенты-переселенцы указанных учебных заведений имеют право на социальную стипендию, бесплатное питание, льготное или бесплатное проживание в общежитиях.

Оздоровление

Согласно законодательству, дети-переселенцы в Украине могут отправиться на бесплатный отдых и оздоровление.

В Министерстве социальной политики советуют узнать больше о возможностях оздоровления детей у представителей органов местного самоуправления, профсоюзов или благотворительных организаций по месту жительства.

При подготовке материала использовались: пресс-служба Министерства социальной политики, сайт Национальной социальной сервисной службы Украины, Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".