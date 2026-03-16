Пільги на газ, світло та паливо: як багатодітним сім’ям оформити 50% знижки у 2026 році

На які послуги поширюється знижка

Багатодітними в Україні вважаються родини, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років або до 23 років. Згідно із законом "Про охорону дитинства", вони мають право на 50% знижки на:

комунальні послуги (газ, світло тощо) та скраплений балонний газ;

(газ, світло тощо) та скраплений балонний газ; тверде та рідке паливо, якщо будинок не має централізованого опалення.

Пільга надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Умова за доходом та автоматичне перепризначення

Ключовим фактором для отримання знижки у 2026 році є рівень доходу, який не повинен перевищувати 4 660 гривень на одну особу. Для розрахунку ПФУ бере дані про доходи за III та IV квартали попереднього року.

Родинам, які вже користувалися пільгами з 01.01.2025, Пенсійний фонд визначив право на виплати автоматично на підставі даних ДПСУ. Звертатися повторно потрібно лише у разі змін: у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг.

Як оформити пільгу вперше

Сім’ї, які щойно отримали посвідчення, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Для оформлення виплат необхідно подати:

заяву та декларацію про доходи;

довідки про наявність пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі, якщо оформлюєте пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу);

паспорт, РНОКПП та свідоцтва про народження дітей;

посвідчення багатодітної сім'ї (та посвідчення дитини, якщо їй більше 6 років);

банківські реквізити.

У разі проживання не за місцем реєстрації, необхідно надати довідку ВПО або акт обстеження матеріально-побутових умов.

Розмір пільги для кожної родини визначається індивідуально.

Способи подання документів

Подати пакет документів можна особисто в сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або через уповноважених осіб у громадах. Також доступна відправка поштою або онлайн - через вебпортал ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи портал "Дія".