Пиковые выплаты по госдолгу в 2019 году совпадут с активными политическими процессами

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Первый пик выплат придется на май, второй - на сентябрь

Пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими процессами. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время платить: как правительство будет рассчитываться с долгами в 2019 году".

Как отмечается в публикации, крупные выплаты расписаны практически на каждый месяц. График погашений и обслуживания долгов выстроен в целом равномерно, за исключением двух месяцев - в мае и сентябре, когда правительство должно будет заплатить 74,2 млрд гривен и 57,1 млрд гривен соответственно, преимущественно в валюте.

В начале мая - почти сразу после второго тура президентских выборов - правительственным чиновникам нужно погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре - незадолго до парламентских выборов - Кабмину, кто бы его к тому моменту не возглавлял, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ. Львиная доля платежей, как и в мае, будет в долларах.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что накопленных в валюте средств с учетом транша от ЕС и кредита под гарантию Всемирного банка правительству будет достаточно, чтобы без проблем пройти выплаты как минимум в первой половине года.

"Через выпуски еврооблигаций, скорее всего, будет привлекаться 2 млрд долларов, остальное внешнее финансирование - еще 1 млрд долларов - будет зависеть от ситуации на рынках и может быть привлечено тоже через еврооблигации", - считает Котович.

Размещение еврооблигаций, по его мнению, возможно в первом квартале, если, конечно, условия на финансовых рынках будут этому способствовать.

"Но, скорее всего, выпуск будет отложен на май-июнь, так как критичной необходимости в нем в начале года не будет, а рынки начнут спокойнее смотреть на Украину после выборов, когда политическая ситуация станет более прогнозируемой", - полагает аналитик ICU.

Напомним, по базовому сценарию Национального банка, долг Украины в процентах к ВВП продолжит сокращаться и достигнет 65% на конец 2018 года и 62% - в 2019 году (в 2017 году - 72%).

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. По данным Минфина, внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн.