Пікові виплати за держборгом у 2019 році співпадуть з активними політичними процесами

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Перший пік виплат припаде на травень, другий - на вересень

Пікові місяці виплат за держборгом України в 2019 році збігаються з активними політичними процесами. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час платити: як уряд буде розраховуватися з боргами в 2019 році".

Як наголошується в публікації, великі виплати розписані практично на кожен місяць. Графік погашення та обслуговування боргів збудований в цілому рівномірно, за винятком двох місяців - у травні та вересні, коли уряд повинен буде заплатити 74,2 млрд гривень і 57,1 млрд гривень відповідно, переважно у валюті.

На початку травня - майже відразу після другого туру президентських виборів - урядовцям потрібно погасити єврооблігації в обсязі 1 млрд доларів, випущені в травні 2014 року під гарантії США. А у вересні - незадовго до парламентських виборів - Кабміну, хто б його до того моменту не очолював, доведеться шукати кошти для виплат за єврооблігаціями і розрахунку з МВФ. Левова частка платежів, як і в травні, буде в доларах.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що накопичених у валюті засобів з урахуванням траншу від ЄС і кредиту під гарантію Світового банку уряду буде достатньо, щоб без проблем пройти виплати як мінімум у першій половині року.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що накопичених у валюті коштів з урахуванням траншу від ЄС і кредиту під гарантію Світового банку уряду буде достатньо, щоб без проблем пройти виплати як мінімум у першій половині року.

"Через випуски єврооблігацій, швидше за все, буде залучатися 2 млрд доларів, інше зовнішнє фінансування - ще 1 млрд доларів - буде залежати від ситуації на ринках і може бути залучено теж через єврооблігації", - вважає Котович.

Розміщення єврооблігацій, на його думку, можливо у першому кварталі, якщо, звичайно, умови на фінансових ринках будуть цьому сприяти.

"Але, швидше за все, випуск буде відкладено на травень-червень, так як критичної потреби в ньому на початку року не буде, а ринки почнуть спокійніше дивитися на Україну після виборів, коли політична ситуація стане більш прогнозованою", - вважає аналітик ICU.

Нагадаємо, за базовим сценарієм Національного банку, борг України у відсотках до ВВП продовжить скорочуватися і досягне 65% на кінець 2018 року і 62% - у 2019 році (в 2017 році - 72%).

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році державні запозичення за загальним фондом держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.