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Піковий місяць: Україна має повернути кредиторам майже 100 млрд гривень

Фото: Україна має повернути кредиторам 100 млрд гривень на місяць (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 листопада 2022 року. До кінця року необхідно виплатити 152,20 млрд. гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 131,71 млрд гривень, за зовнішнім - 20,50 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну .

Пікові платежі припадають на листопад, коли Україна має повернути 99,44 млрд гривень, з яких погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та виплата відсотків за ними - 85,83 млрд гривень.

Загалом у 2022 році Україна має заплатити кредиторам 608,76 млрд гривень, з яких за внутрішнім боргом 520,85 млрд гривень, за зовнішнім боргом - 87,92 млрд гривень.

Нагадаємо, у липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну ухвалу було схвалено Кабінетом Міністрів України.

У вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

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ОВГЗМіністерство фінансів України