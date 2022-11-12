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Пиковый месяц: Украина должна вернуть кредиторам почти 100 млрд гривен

Фото: Украина должна вернуть кредиторам 100 млрд гривен за месяц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 ноября 2022 года. До конца года необходимо выплатить 152,20 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 131,71 млрд гривен, по внешнему - 20,50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

Пиковые платежи приходятся на ноябрь, когда Украина должна вернуть 99,44 млрд гривен, из которых погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и выплата процентов по ним - 85,83 млрд гривен.

Всего в 2022 году Украина должна заплатить кредиторам 608,76 млрд гривен, из которых по внутреннему долгу 520,85 млрд гривен, по внешнему долгу - 87,92 млрд гривен.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом Министров Украины.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

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ОВГЗМинистерство финансов Украины