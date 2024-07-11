Пікове навантаження. Чому у ЦНАПах великі черги та як їх уникнути

Чому у ЦНАПах утворюються черги

За словами Шамрай, у Києві працює нині 22 відділення, в яких екстериторіально надається понад 459 видів послуг.

Однією з них є оновлення персональних даних громадян (згідно з новим законом про мобілізацію).

Зробити це можна у кілька способів (кожен військовозобов'язаний має право обрати його сам):

у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

за допомогою електронного кабінету призовників, військовозобов'язаних та резервістів у застосунку "Резерв+"

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)

"На сьогодні маємо пікове навантаження по послузі з оновлення даних - всі військовозобов’язані мають зробити це до 16 липня", - визнала Шамрай.

Черга у ЦНАП (фото: facebook.com/igor.sydorenko.90)

Як уникнути великої черги у ЦНАП

За словами експерта, щоб уникнути тривалого очікування у ЦНАП, варто скористатися послугою попереднього запису.

"Це особливо зручно для тих, хто має чіткий розклад або працює", - додала очільниця департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Водночас варто не забувати, що у випадку повітряної тривоги час прийому може змінитися.

"Якщо з якихось причин прийом у визначений час неможливий, співробітники ЦНАП зателефонують вам і узгодять новий час зустрічі", - зазначила Шамрай.

Вона розповіла також, як можна здійснити попередній запис для відвідування ЦНАП:

шляхом реєстрації в електронній черзі на порталі ЦНАП

у застосунку "Київ цифровий"

"Крім того, ви завжди можете прийти до ЦНАПу без попереднього запису, зареєструватися в електронній черзі й отримати потрібну послугу", - підсумувала Шамрай.