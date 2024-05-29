Оновлення даних в ЦНАПах і в ТЦК: чи є різниця і який документ дають
Незалежно від того, оновлюєте ви дані в ЦНАПі чи ТЦК, видані в цих установах документи, є рівнозначними.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Які документи видають при оновленні даних
За словами Наталі Шамрай, витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи.
"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.
Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.
"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.
Як оновити дані військовозобов'язаного
Застосунок "Резерв +"
- Завантажте його через App Store чи Google Play.
- Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
- Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
- Перевірте правильність всіх даних.
ЦНАП
- Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.
- Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
- Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.
ТЦК СП
- Прийдіть до місцевого ТЦК СП з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.
- Якщо у вас є право на відстрочку від мобілізації, візьміть документи, які підтверджують це.
- Підготуйте медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.
Раніше ми розповідали, скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані.
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