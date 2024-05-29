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Оновлення даних в ЦНАПах і в ТЦК: чи є різниця і який документ дають

Київ, Середа 29 травня 2024 12:00
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Оновлення даних в ЦНАПах і в ТЦК: чи є різниця і який документ дають Які документи видають при оновленні даних (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Незалежно від того, оновлюєте ви дані в ЦНАПі чи ТЦК, видані в цих установах документи, є рівнозначними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Які документи видають при оновленні даних

За словами Наталі Шамрай, витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи.

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.

Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.

"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.

Як оновити дані військовозобов'язаного

Застосунок "Резерв +"

  • Завантажте його через App Store чи Google Play.
  • Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
  • Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
  • Перевірте правильність всіх даних.

ЦНАП

  • Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.
  • Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
  • Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.

ТЦК СП

  • Прийдіть до місцевого ТЦК СП з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.
  • Якщо у вас є право на відстрочку від мобілізації, візьміть документи, які підтверджують це.
  • Підготуйте медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.

Раніше ми розповідали, скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані.

Читайте також, чи можна в ЦНАПі оформити відстрочку від мобілізації.

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