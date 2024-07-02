Що загрожує військовозобов'язаним, які не оновлять дані до 16 липня: пояснення експерта

Згідно з новим законом про мобілізацію , що набув чинності 18 травня 2024 року, військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої персональні дані впродовж 60 днів.

РБК-Україна розповідає, кому та до якого числа потрібно оновити персональні дані, а також як можуть карати військовозобов'язаних, які ігнорують повістки та не приходять до ТЦК.

Хто і до якого числа повинен оновити дані

Оскільки новий мобілізаційний закон набув чинності 18 травня 2024 року, а оновити персональні дані українцям потрібно впродовж 60 днів, зробити це необхідно до 16 липня.

Актуалізувати інформацію про себе, згідно з чинним законодавством, потрібно:

військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років

призовникам і резервістам

заброньованим особам

особам, які мають відстрочку

військовозобов'язаним жінкам

Важливо, що дані у цей період повинні оновити всі - навіть ті, хто вже актуалізував інформацію раніше у 2024 році (до 18 травня).

Зробити це можна у кілька способів (кожен військовозобов'язаний має право обрати його сам):

у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)

за допомогою електронного кабінету призовників, військовозобов'язаних та резервістів у застосунку "Резерв+"

Як можуть карати ухилянтів під час війни

Повістка - офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП, з метою:

взяття на військовий облік

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів "Оберіг"

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна уточнила, що після 18 травня 2024 року суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:

від 17 000 до 25 000 грн - за перше правопорушення

від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб

"Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання", - додала експерт.

Якщо впродовж 5 днів цього не сталося, людині мають надіслати ще один документ - "вимогу".

"Це вже не рекомендація, а зобов'язання - прийти до військкомату", - наголосила юрист.

В іншому випадку представники ТЦК будуть вимушені звернутися до суду із заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину - як на ухилянта.

Скільки повісток і штрафів можуть виписати на одну людину

За словами адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариси Кісь, сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.

"Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення - неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка - виклик на іншу дату та неявка в цю дату - буде новим порушенням", - пояснила експерт.

Йдеться про те, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою - відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури - направлення повістки поштою - штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", - розповіла юрист.

Вона зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу - штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підсумувала експерт.