Пиковая нагрузка. Почему в ЦПАУ большие очереди и как их избежать

В столичных ЦПАУ наблюдаются очереди. Это связано с наплывом военнообязанных, ведь срок для обновления персональных данных подходит к концу 16 июля.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
По словам Шамрай, в Киеве работает сейчас 22 отделения, в которых экстерриториально предоставляется более 459 видов услуг.
Одной из них является обновление персональных данных граждан (согласно с новым законом о мобилизации).
Сделать это можно несколькими способами (каждый военнообязанный имеет право выбрать его сам):
"На сегодняшний день имеем пиковую нагрузку по услуге по обновлению данных - все военнообязанные должны сделать это до 16 июля", - признала Шамрай.
Очередь у ЦПАУ (фото: facebook.com/igor.sydorenko.90)
По словам эксперта, чтобы избежать длительного ожидания в ЦПАУ, следует воспользоваться услугой предварительной записи.
"Это особенно удобно для тех, кто имеет четкое расписание или работает", - добавила глава департамента предоставления административных услуг КГГА.
В то же время следует не забывать, что в случае воздушной тревоги время приема может измениться.
"Если по каким-либо причинам прием в определенное время невозможен, сотрудники ЦПАУ позвонят вам и согласуют новое время встречи", - отметила Шамрай.
Она рассказала также, как можно осуществить предварительную запись для посещения ЦПАУ:
"Кроме того, вы всегда можете прийти в ЦПАУ без предварительной записи, зарегистрироваться в электронной очереди и получить нужную услугу", - подытожила Шамрай.
Напомним, ранее мы рассказывали, есть ли разница между обновлением данных в ЦПАУ и в ТЦК и какой документ при этом дают.
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