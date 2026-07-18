Пікапи для ЗСУ: чому їх досі не виробляють в Україні і що заважає
В Україні досі немає повноцінного виробництва пікапів для ЗСУ, а локалізація в цій сфері "радше паперова" - на відміну від практики НАТО.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто".
Опитані РБК-Україна представники автомобільного бізнесу підкреслюють, що локалізація виробництва у сфері автотранспорту в Україні наразі радше паперова та іноді виглядає як звичайний імпорт і продаж дешевого транспорту з Китаю чи Індії.
Це не заборонено законом, проте в експертів виникає питання до підходу як такого.
Серед ключових причин відсутності локалізації пікапів та інших легких комерційних авто для армії - мала кількість виробничих потужностей для великовузлового збирання та складні логістичні умови.
Щоб заохотити світових автовиробників, потрібно створити привабливий інвестиційний клімат для локалізації їхнього виробництва в Україні.
Що вже є в Україні
Водночас в Україні на сьогодні існує щонайменше 4-5 автомобільних виробничих підприємств, які за лічені місяці могли б освоїти крупновузлове виробництво легкого комерційного транспорту.
Ще 2-3 заводи могли б виробляти машини за повним циклом - зокрема з фарбуванням і зварюванням.
Окремі імпортери власними силами створюють спеціалізовані модифікації пікапів, які найкраще підходять для військових і надзвичайників.
Серед важливих змін - відмова від зайвого обладнання, спрощена зовнішність і, відповідно, більш демократичний цінник.
Як закуповують пікапи для армії
Нещодавно Міноборони оголосило про закупівлю 5 тисяч пікапів для ЗСУ.
За словами гравців ринку, сам факт централізованої закупівлі авто для Сил оборони - хороший знак, що на рівні держави з'явилась увага до проблеми з транспортом на фронті.
Водночас окремі опитані експерти зазначають, що важко позитивно коментувати закупівлі у локальних дилерів та фокус на нерозповсюджених у нашій частині континенту моделях - для них немає достатнього рівня сервісу в Україні, а отже, буде проблематично забезпечити тривалий життєвий цикл цього транспорту.
Як це працює в НАТО
Подібні контракти в країнах блоку НАТО закриваються одним постачальником, який надає спрощену спеціальну комплектацію на основі цивільного серійного зразка. У закупівлю входить не лише автомобіль, а й сервіс, запчастини, програмне забезпечення та навчання фахівців із діагностики та обслуговування.
В Україні, на жаль, поки що немає такої практики.
Нагадаємо, у серпні 2025 року Міноборони запустило прямі закупівлі пікапів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів ЗСУ - за спрощеною процедурою військові частини на фронті отримали право самостійно купувати транспорт.
У вересні 2025 року Уряд розширив можливості військових частин закуповувати пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою - без використання електронної системи закупівель, а вже сформовані бойові підрозділи отримували по 7 млн грн прямого фінансування, зокрема на купівлю такого транспорту.