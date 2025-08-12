Бойові батальйони отримають по 7 млн гривень на зброю: гроші вже перерозподілили

Бойові бригади отримуватимуть по 7 млн гривень на кожен батальйон. Ці кошти направлять на закупівлю зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

"За результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби", - йдеться у повідомленні.

Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Як зазначив Шмигаль, для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.

Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн гривень на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. На ці кошти військові зможуть придбати більше дронів та іншого необхідного оснащення.

Глава Міноборони зазначив, що відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання - перерахувати кошти максимально швидко", - додав Шмигаль.