Бойові батальйони отримають по 7 млн гривень на зброю: гроші вже перерозподілили

Київ, Вівторок 12 серпня 2025 10:54
UA EN RU
Фото: батальйони отримають по 7 млн гривень на зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойові бригади отримуватимуть по 7 млн гривень на кожен батальйон. Ці кошти направлять на закупівлю зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

"За результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби", - йдеться у повідомленні.

Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Як зазначив Шмигаль, для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.

Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн гривень на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. На ці кошти військові зможуть придбати більше дронів та іншого необхідного оснащення.

Глава Міноборони зазначив, що відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання - перерахувати кошти максимально швидко", - додав Шмигаль.

Зброя для ЗСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.

Крім того, напередодні Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорили постачання зброї і не тільки. Одне з рішень - військові зможуть закуповувати пікапи та квадроцикли за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

Також Зеленський доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Батальйони отримуватимуть 7 млн гривень на купівлю зброї.

