Військові на фронті зможуть купувати пікапи та квадроцикли за спрощеною процедурою
В Україні військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Йдеться передусім про пікапи, квадроцикли та мотоцикли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними відомства, зміни, ухвалені Урядом за поданням Міноборони, зменшують бюрократію у війську та посилюють обороноздатність.
Як проходитиме закупівля:
- закупівлі здійснюються за наявності штатно-табельної потреби, за потреби військова частина вносить зміни до штату;
- підрозділ готує рапорт та наказ про визначення обсягів закупівлі;
- військові збирають комерційні пропозиції та отримують оцінку обраних машин від експертів чи сервісних центрів МВС;
- підготовлюється пакет документів для закупівлі та оформлюється рішення уповноваженої особи щодо методу придбання, закон дозволяє робити це без використання електронної системи;
- після погодження договору з фінансовою та юридичною службами підписується купівля-продаж, придбані машини ставлять на облік у військовій частині та передають документи до Військової служби правопорядку;
- після укладення контракту звіт про закупівлю публікується в електронній системі відповідно до обраного методу.
Міністерство оборони наголошує, що спрощена процедура допоможе швидше забезпечувати військові частини необхідною технікою, зокрема для виконання бойових завдань на фронті.
РБК-Україна раніше розповідало, що в Україні під час воєнного стану можуть тимчасово вилучати транспорт для потреб армії. Під мобілізацію підпадають вантажні, спеціальні та позашляхові автомобілі, а легкові - у виняткових випадках. Вилучення проводять військові адміністрації за запитом Міноборони, СБУ чи ДСНС, з оформленням документів і можливим відшкодуванням ринкової вартості або поверненням авто власнику.
Також ми писали, що у Львівській області викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Зловмисники імпортували машини без сплати податків і продавали їх для збагачення. За 2025 рік вони завезли понад 300 авто. Під час обшуків вилучили гроші, авто, документи та техніку.