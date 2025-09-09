Військові на фронті зможуть купувати пікапи та квадроцикли за спрощеною процедурою

В Україні військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Йдеться передусім про пікапи, квадроцикли та мотоцикли.

