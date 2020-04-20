Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале мая, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

После прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики

Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в начале мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Во время совещания по преодолению эпидемии коронавируса детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных по количеству зараженных коронавирусом из семи областей.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавирус. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

Кроме того, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения'я Маргарет Харрис отметила, что несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавирус в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии. Таким образом, ВОЗ считает, что пик заболеваемости еще впереди.