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Пік захворюваності коронавірусом очікується на початку травня, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 18:52
Пік захворюваності коронавірусом очікується на початку травня, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Після проходження піку Кабмін почне упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки

Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірус COVID-19 на початку травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, після проходження піку Кабмін почне упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Під час наради щодо подолання епідемії коронавірусу детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей.

"В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів.

Крім того, прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс зазначила, що попри зменшення пандемії в Італії та Іспанії, в Європі ще спостерігаються спалахи коронавірусу у Великобританії і Туреччині. При цьому саме Європа і США є епіцентром пандемії.Такім чином, ВООЗ вважає, що пік захворюваності ще попереду.

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