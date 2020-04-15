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ВОЗ: пик коронавируса еще впереди

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:13
ВОЗ: пик коронавируса еще впереди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Европа и США являются эпицентрами пандемии

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика. Об этом сообщила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters.

По ее словам, несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии.

"Общая вспышка в мире, 90 процентов случаев, происходит из Европы и Соединенных Штатов Америки. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - заявила Харрис.

Также в ВОЗ отметили, что вакцина от COVID-19 будет готова не ранее чем через 12 месяцев.

"Мы действительно не должны ожидать увидеть вакцину, по крайней мере, в течение 12 месяцев или дольше", - сказала Харрис.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением. Таким образом возможен рецидив заболевания COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом инфицировались более 2 млн человек. Наибольшее количество зараженных в США, где заболели боле 614 тысяч человек. Умерли от COVID-19 в мире больше 126 тысяч пациентов.

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