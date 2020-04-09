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Пик коронавируса в Украине еще не наступил, - Минздрав

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 18:03
Пик коронавируса в Украине еще не наступил, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пик заболеваемости прогнозируется на следующей неделе

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в официальном Telegram-канале.

По данным Минздрава, пик коронавируса ожидается на следующей неделе, примерно 14-15 апреля. При этом, в ведомстве утверждают, что введенные в стране карантинные меры замедляют распространение коронавируса и гриппа.

"В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там начался на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано", - заявили в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге лабораторно подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Болезнь обнаружили у 66-летней женщины. Больная находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы.

Кроме того, в Днепропетровской области сегодня лабораторно подтвердили шесть новых случаев. Пять больных коронавирусом проживают в Первомайске и один - в Каменском. Коронавирус обнаружили у двух человек с пневмонией.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая коронавируса. За минувшие сутки выявили 224 больных. Жертвами коронавируса стали 57 человек. Ни одного случая заражения коронавирусом до сих пор не обнаружили в Николаевской области.

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