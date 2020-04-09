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Пік коронавірусу в Україні ще не настав, - МОЗ

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 18:03
Пік коронавірусу в Україні ще не настав, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пік захворюваності прогнозується наступного тижня

Пік захворюваності на коронавірус в Україні ще не настав. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я в офіційному Telegram-каналі.

За даними МОЗ, пік коронавірусу очікується наступного тижня, приблизно 14-15 квітня. При цьому, у відомстві стверджують, що введені в країні карантинні заходи уповільнюють поширення коронавірусу та грипу.

"В Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кременчуці лабораторно підтвердили новий випадок захворювання на коронавірус. Хворобу виявили у 66-річної жінки. Хвора знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні.

Крім того, у Дніпропетровській області сьогодні лабораторно підтвердили шість нових випадків. П'ять хворих на коронавірус проживають у Первомайську й один - у Кам'янському. Коронавірус виявили у двох осіб з пневмонією.

Як писало РБК-Україна, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 224 хворих. Жертвами коронавірусу стали 57 людей. Жодного випадку зараження коронавірусом досі не виявили у Миколаївській області.

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